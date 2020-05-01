Çemçe ne demek? Çemçe grubu nedir? Çemçe nedir TDK
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Çemçe ne demek? Çemçe grubu nedir? Çemçe nedir TDK

Çemçe ne demek? Çemçe grubu nedir? Çemçe nedir TDK
01.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'ta terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda Çemçe Grubunun yok edildiğini bildirdi. Böylelikle çemçe ne demek, ne anlama gelir araştırılmaya başladı. Çemçe grubu nedir?

Süleyman Solu'nun açıklamalarıyla merak konusu olan çemçe, günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimlerden biridir. Çömçe haliyle de karşımıza çıkan kelime mutfaklarda yer alan büyük kaşıklardır. TDK'ya göre çemçe nedir?

ÇEMÇE GRUBU NEDİR?

Jandarma Genel Komutanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe Grubunun imha edildiğini duyurdu. İçişleri bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, Kars Kağızman'daki operasyonlarda Çemçe Grubunun yok edildiğini belirtti.

ÇEMÇE NE DEMEK?

Çömçe olarak da kullanılan çemçe kelimesi, kepçe, büyük tahta kaşık anlamına gelir. Bazı bölgelerde çomça da denir. Yemek dağıtılan, aş bölen kaşık anlamına gelen çemçe, kepçenin eş değeridir.

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