Çember Kalpsiz oyuncuları! Çember: Kalpsiz konusu nedir, nerede, ne zaman çekildi?

Çember Kalpsiz oyuncuları kim? Çember: Kalpsiz konusu nedir, nerede, ne zaman çekildi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Çember serisinin Kalpsiz bölümü bu akşam ekrana gelecek. Yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı serinin yeni bölüm oyuncuları arasında Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı yer alıyor.

ÇEMBER: KALPSİZ OYUNCULARI

Yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Çember: Kalpsiz serisinin oyuncuları arasında Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı bulunuyor.

ÇEMBER: KALPSİZ KONUSU

Polisiye Film serisi Çember'in yeni bölümünün adı Kalpsiz. Ekibimiz yeni bir cinayeti daha aydınlatmanın peşinde. Kalbi sökülen bir ceset bulunur. Olayın hemen ardından kız kardeş kanlı kıyafetiyle gelip cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eder. Katil yoksa kız kardeş mi çıkacak ya da kocası mı? Peki ya öldürülen kişinin kalbi nerede?

Yapım: Ans Productıons & Evrensel Films

Yapımcı: Evren Oğuz

Yönetmen: Abdullah Oğuz

Oyuncular: Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Barış Bağcı

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