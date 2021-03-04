CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA 3. DURUŞMA GÖRÜLDÜ-1
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CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA 3. DURUŞMA GÖRÜLDÜ-1

04.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:06
CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA 3. DURUŞMA GÖRÜLDÜ-1

*Duruşmaya katılan Hatice Cengiz'in Amerikan istihbarat raporunun dosyaya getirilmesi talebi reddedildi.

*Duruşmaya katılan Hatice Cengiz'in Amerikan istihbarat raporunun dosyaya getirilmesi talebi reddedildi.

Özden ATİK-Büşra ÇOBAN  / İstanbul, SUUDİ Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı katlettikleri iddiasıyla 26 Suudi sanığın gıyabında yargılandığı duruşmaya devam edildi. Hatice Cengiz'in avukatı Ali Ceylan, geçtiğimiz günlerde açıklanan Amerikan İstihbarat raporunun dosyaya getirilmesi ve dosyada bahsi geçen farklı isimler hakkında ihbarda bulunulmasını talep etti. Mahkeme, dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle bu talebi reddetti. Duruşma 8 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, 20 firari sanığın CMK'dan atanan avukatları ile müşteki Hatice Cengiz avukatıyla birlikte katıldı. Hatice Cengiz, duruşma çıkışında avukatlarıyla açıklama yaptı. Cengiz, "Tanıklar dinlendi. Biz mahkemeye yeni açıklanan rapor kapsamında ortaya çıkan yeni delillerinde davaya eklenmesini istedik. Bundan sonraki süreci avukatlarla beraber takip edeceğiz. Onun dışında söylenebilecek bu en son yayınlanan raporun doğrudan veliahta bir sorumluluk yüklüyor. Bu kapsamda mahkeme sürecini buna dahil olmasın istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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