Issız Adama Efelik Çok Yakıştı!

Tarihimizden gerçek bir kahramanlık hikayesini konu alan ve 22 Eylül'de vizyona girecek olan "Atçalı Kel Mehmet" filminde Gökhan Keser'in oynadığı karaktere efeliği öğreten ve sonrasında onun baş efe olmasını sağlayan "Yusuf Efe" karakterine can veren Cemal Hünal, filme aynı zamanda eğitimli atlarıyla da destek verdi.

Yıllarca okçuluk ve binicilik dersleri alan, ardından da o alanlarda eğitim vermeye başlayan Hünal, filmde de rol arkadaşlarını zor sahnelere hazırladı. Çekimler başlamadan önce diğer oyunculara iki ay boyunca binicilik dersleri verirken, çekimler sırasında da aksiyon sahnelerindeki ustalığı ile tüm ekibin en büyük destekçisi oldu