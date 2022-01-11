Cemal Enginyurt canlı yayında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na seslendi: Melih Gökçek tutuklansın

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TV5 kanalında yayınlanan bir programa katıldı. Yayında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Enginyurt'un sarf ettiği sözler gündem oldu.

"GÖKÇEK, FETÖ'CÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİR"

"Melik Gökçek derhal tutuklansın" çağrısı yapan Enginyurt, Gökçek'in belediyede kendi döneminden kalma çok sayıda FETÖ'cü olduğu iddiası ve "Genel sekreterim Kamil Kılıç FETÖ'cüydü" sözlerini hatırlatarak; "Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na sesleniyorum. Melih Gökçek'i derhal tutuklayın. Melih Gökçek FETÖ'cü olduğunu itiraf etmiştir." ifadelerini kullandı.

"SENİN GİDECEĞİN YER ANCAK CEHENNEM OLUR"

Enginyurt açıklamalarına şöyle devam etti: "Ben FETÖ'cüleri işe aldım, onlarla çalıştım' diyen adam hala televizyonlarda konuşuyor. Utanmadan, sıkılmadan Temel Karamollaoglu'na diyor ki 'Hangisiyle haşrolmak istersin.' Melih Gökçek, seninle haşrolmayı Allah nasip etmesin. Seninle haşrolmayacağımız kesin. Hakikaten Allah resulü doğru diyor: Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen sevmediğimiz, nefret ettiğimiz bir adamsın. Senin gideceğin yer, olsa olsa ancak cehennem olur. Seninle bir olmayacağımız kesin."

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI

Programdan sonra ilgili bu kısmı sosyal medya hesabından paylaşan Cemal Enginyurt, videoya "Melik Gökçek derhal tutuklansın" notunu ekledi.

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