Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven nereli, kaç yaşında? Cemal Can Canseven boyu
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Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven nereli, kaç yaşında? Cemal Can Canseven boyu

Survivor Cemal olarak sevilen Cemal Can Canseven, Youtuber olarak bilinen Danla Bilic'in de en yakın arkadaşıdır. Aslen Rize'li olan başarılı genç, İzmir'de doğdu. DJ olarak yaşamını sürdüyor ve sık sık Danla Bilic'in videolarında yer alıyor. Cemal Can Cansever hayatı haberimizde.

Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven nereli, kaç yaşında? Cemal Can Canseven boyu
15.07.2020 09:14 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:21

Cemal Can Canseven, 1995 yılında İzmir'de doğdu, model olmak en büyük hayallerinden biriydi. Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarım İletişim bölümünde eğitim aldı. En yakın arkadaşı Danla Bilic ile üniversitede tanıştı. Cemal Can Cansever mesleği nedir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Canseven, 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Anne tarfından aslen Rizeli, baba tarafından da Selanik göçmenidir. Üniversie okumak için geldiği İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı İletişim Bölümü'nde eğitim gördü. Ancak İstanbul'daki asıl amacı model olabilmekti.

Bir dönem okulu dondurup Dj'lik kursuna giden Censever, Danla Bilic ile çektiği videolar ile tanındı. Sosyal medyada ikilinin resimlerine rastlamak mümkün. Cemal Can'ın burcu ikizler, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82'dir. Genç yetenek katıldığı Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında 14 Temmuz günü yapılan büyük finalda şampiyon oldu.

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