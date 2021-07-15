Cemal Can Canseven'in eski hali şoke etti!
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Cemal Can Canseven'in eski hali şoke etti!

Cemal Can Canseven'in eski hali şoke etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven'in küçüklük fotoğrafı ortaya çıktı. Küçükken bir hayli kilolu olan Canseven, o haliyle sevenlerini şaşırttı. İşte detaylar...

Cemal Can Canseven, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

KİLOLU HALİNİ PAYLAŞTI

Attığı her poz ile adından söz ettiren Cemal Can, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Spor sonrası paylaşımda bulunan Canseven, eski kilolu haline göndermede bulundu.

Eski ve yeni haklini yan yana kolajlayıp Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Canseven, yayınladığı kareye; "Küçük Cemal'e selam olsun" notunu düştü.

Öte yandan Cemal Can Canseven, Survivor'da yarıştığı dönem hayatındaki kırılma noktasını anlatırken kilo verdiği süreçten de bahsetmişti.

Cemal Can, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini ve Çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu dile getirmişti.

"3 AYDA 15 KİLO VERDİM"

25 yaşındaki Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. Üç ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi" demişti.

Canseven, sözlerine; "Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı" diye devam etmişti.

Cemal Can Canseven'in eski hali şoke etti!
Cemal Can Canseven'in eski hali şoke etti!
Cemal Can Canseven'in eski hali şoke etti!

Kaynak: Snob Magazin

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Cemal Can Canseven'in eski hali şoke etti! - Haberler Magazin
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