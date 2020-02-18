Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
Atina tatiliyle belgelenen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı doludizgin devam ediyor. Cem Yılmaz, son olarak Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına gül emojisi bırakan Cem Yılmaz'ın yorumu yüzlerce beğeni aldı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz birlikteliği konuşulmaya devam ediyor. Cm Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın yaptığı paylaşıma bıraktığı yorumla sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
TWITTER'DA TT OLDULAR
Atina'daki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya'nın da, "Her şey göründüğü gibi" sözleriyle itiraf edilmişti. Çift şimdi de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Cem Yılmaz, sevgilisinin son paylaşımına gül ve ay emojisi koydu.
Ünlü komedyenin bu hamlesi, çifti Twitter'da TT (Trend Topic) yaptı.
NE OLMUŞTU?
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Yılmaz'ın daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti, Çiftin iki hafta önce Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen fotoğrafları ise aşkı belgelemişti.
Haber Videosu: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
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. AKLIM ERMİYOR, DÖNEN DOLAPLARA, PARA VE ŞÖHRET İÇİN, KİMSE KATLANAMAZ BU CEMO YA. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Defne ve Serenay ikiniz 5 kuruş etmiyorsunuzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bunlarda kendilerini bir şey zannediyorlar insanlığa yarayan bir davranışları yok kötü örneklerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu adama mı komik diyorlar, sıfata bak. tip ya. . . . . . . . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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kadınlardaki kepçe kulak fantazisi. bu adama iyi yarıyo. . . yarasın koçumaCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ülkede bu kadar sorun varken öyle insanların haberleri yapılıyor ya, sanki bunlar çok umurumdaydı.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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geçici olduğu en baştan belli bi ilişkiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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parası olmasa bir hiçYayından Kaldır