Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor iddiası!

FLAŞ... 45 gündür ev karantinasında olan Cem Yılmaz (47) ve Serenay Sarıkaya'nın (28) evlenmeye karar verdiği iddia edildi

Uzun süredir birlikte karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti evlilik kararı aldı. İkili, koronavirüs salgını bittikten sonra görkemli bir düğünle evlenecek.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz sene Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. 45 gündür birlikte karantinada olan ikili, bu süreçte birbirlerini daha iyi tanıyarak evlenmeye karar verdi.

KARANTİNA ONLARA YARADI





Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Yılmaz, Ekim ayından bu yana aşk yaşadığı Serenay'a evlilik teklifi etti. 28 yaşındaki Serenay ise teklifi kabul etti. Uzun bir süredir ikinci kez baba olmak isteyen Cem Yılmaz, karantina süreci bittikten sonra görkemli bir düğünle dünya evine girmeyi planlıyor.





AŞK YAŞADIKLARI ATİNA'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkay aşkı ilk kez Atina'da ortaya çıkmıştı. Sarıkaya, Atina dönüşü gazetecilere "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.