Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz'un şaşırtan ortak noktası!

Bazı çevreler tarafından İlluminati'ye destek verdiği öne sürülerek hedef gösterilen Cem Yılmaz, Gökhan Özoğuz'dan bahsederek "3 aydır illuminatinin aidatını ödemiyor" dedi. Bu çıkış sonrası Yılmaz ve Özoğuz'un şaşırtan ortak noktası çıktı. İşte detaylar..

Bazı çevreler tarafından İlluminati'ye destek verdiği öne sürülerek hedef gösterilen ve her seferinde açıklamalarıyla iddiaları ti'ye alan Cem Yılmaz, iktidarı eleştiren paylaşımlar yapan Gökhan Özoğuz'a gönderme yaptı.

"İLLÜMÜNATİNİN AİDATINI ÖDEMİYOR"

Yılmaz, Özoğuz'u etiketleyerek "3 aydır illümünitanin aidatını da ödemiyor ! Beni de yukardan sıkıştırıyorlar. Derhal pelerinini ve asayı getir!" dedi.

Cem Yılmaz'ın bu çıkışı sonrası Yılmaz ile Özoğuz'un ilginç bir ortak noktası olduğu ortaya çıktı.

CEM YILMAZ VE GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN ŞAŞIRTAN ORTAK NOKTASI

Cem Yılmaz ve Gökhan Özoğuz'un bir dönem Karagümrük'te Türk Tasavvuf Musikisi Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nda buluşup Tasavvuf Geceleri'ne katıldığı ortaya çıktı. Özoğuz ve Yılmaz'ın bu yönünü ilk kez duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Gökhan Özoğuz, Türk Tasavvuf Musikisi Araştırma ve Yaşatma Vakfı'na gittiği yıllarda Karagümrük'te ev satın almıştı. Özoğuz'un bu evde sanatçı dostlarını ağırladığı da öne sürülmüştü.

Özoğuz, vakfa gitmeyi bıraktıktan sonra Karagümrük'teki evini 5.5 milyon TL'ye satılığa çıkarmıştı.

Kaynak: Snob Magazin