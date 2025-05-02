Cem Yılmaz'ın Twitter hesabına ne oldu? Cem Yılmaz X hesabını neden kapattı?

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Twitter (yeni adıyla X) üzerindeki beklenmedik hamlesiyle gündeme gelmişti. Uzun yıllardır aktif olduğu ve 16 milyondan fazla takipçiye ulaştığı X hesabına bir anda ulaşılamaması, sosyal medyada adeta şok etkisi yaratırken hayranları, ne olduğunu merak ediyordu. Ünlü komedyenden bir açıklama gelmezken sosyal medya hareketi büyük merak uyandırdı. Peki, Cem Yılmaz Twitter hesabını mı sildi? Cem Yılmaz 16 milyon takipçili X hesabını neden kapattı? İşte, detaylar…

CEM YILMAZ TWİTTER HESABINI MI KAPATTI, NEDEN?

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın 16 milyondan fazla takipçiye sahip olduğu Twitter (X) hesabını kapattığı fark edildi. Ünlü komedyenin sosyal medya hesabına erişilememesi kısa süre içerisinde gündem olmuştu. Sansür endişesi yaşadığı gerekçesiyle sosyal medya hesabını kapattığı öğrenilen Cem Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde hesabını yeniden aktif etti.

Cem Yılmaz Twitter hesabına ne oldu

Cem Yılmaz'dan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, hesabın kapatılıp yeniden açılması sosyal medyada çeşitli yorumlara yol açtı. Kullanıcılar, bu kararın kişisel bir tercih mi yoksa geçici bir durum mu olduğunu tartışıyor.