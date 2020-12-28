Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti

Fenomen İrem Güzey ve Selin Denizli, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian için bağış topladı. Yayına katılan ünlü komedyen Cem Yılmaz ise 100 bin TL bağış yaparak alkış topladı.

Ünlü oyuncular ve sosyal medya fenomenleri SMA hastası bebeklerin tedavileri için gerekli paraları toplamak için harekete geçti. Peş peşe canlı yayın yapan ünlü isimler, hayranlarından ve yayına katılan sanat camiasının sevilen isimlerinden bağış topluyor.

CEM YILMAZ'DAN ALKIŞ TOPLAYAN BAĞIŞ

Bu yayınlardan birini de sosyal medya fenomeni İrem Güzey ve Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli Burnaz yaptı. İki sevilen ismin canlı yayınına konuk olan Cem Yılmaz ise 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian'ın tedavisi için 100 bin TL bağış yaptı. Ünlü isim yaptığı bağışla gönülleri fethetti.

TEDAVİSİ İÇİN 2,4 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olan 1,5 yaşındaki Mert Adrian'ın sağlığına kavuşabilmesi için 2,4 milyon dolarlık Zolgensma isimli gen tedavisine başlanması gerekiyor.

1 MİLYON TL TOPLAMIŞLARDI

Fenomen İrem Güzey, önceki akşam da Fatih terim, Kaan Sekban, Buse Terim, Merve Terim, Pınar Sabancı, Sebile Ölmez, Dilara Koçak ve Melis İlkkılıç ile canlı yayın yapmış ve bir gecede 1 milyon TL toplamıştı.