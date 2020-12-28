Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti

28.12.2020 07:55 | Son Güncelleme: 28.12.2020 08:24

Fenomen İrem Güzey ve Selin Denizli, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian için bağış topladı. Yayına katılan ünlü komedyen Cem Yılmaz ise 100 bin TL bağış yaparak alkış topladı.

Ünlü oyuncular ve sosyal medya fenomenleri SMA hastası bebeklerin tedavileri için gerekli paraları toplamak için harekete geçti. Peş peşe canlı yayın yapan ünlü isimler, hayranlarından ve yayına katılan sanat camiasının sevilen isimlerinden bağış topluyor.

CEM YILMAZ'DAN ALKIŞ TOPLAYAN BAĞIŞ

Bu yayınlardan birini de sosyal medya fenomeni İrem Güzey ve Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli Burnaz yaptı. İki sevilen ismin canlı yayınına konuk olan Cem Yılmaz ise 1,5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian'ın tedavisi için 100 bin TL bağış yaptı. Ünlü isim yaptığı bağışla gönülleri fethetti.

Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti

TEDAVİSİ İÇİN 2,4 MİLYON DOLARA İHTİYAÇ VAR

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olan 1,5 yaşındaki Mert Adrian'ın sağlığına kavuşabilmesi için 2,4 milyon dolarlık Zolgensma isimli gen tedavisine başlanması gerekiyor.

Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti

1 MİLYON TL TOPLAMIŞLARDI

Fenomen İrem Güzey, önceki akşam da Fatih terim, Kaan Sekban, Buse Terim, Merve Terim, Pınar Sabancı, Sebile Ölmez, Dilara Koçak ve Melis İlkkılıç ile canlı yayın yapmış ve bir gecede 1 milyon TL toplamıştı.

Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti
Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti
Haber Yorumları (3)
DELİDİR AMA!: Meeeler , gözünüzü açın adam gibi adam görün .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YORUMCU: Sakın birileri el koymasın paraya dikkat edin ha devletin yapamadığını millet yapmaya çalışıyorla lafa gelince işlerine gelmeyince direk saldırıya geçerler küfür hakaret edersiniz sonra çok şükür dersiniz ağzınızdan kin nefret bitmez
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TEDAVİ: bu tedaviyi bir an önce devlet eliyle başlatıp bu hastalarımıza şifa bulunması gerekiyor. gen tedavisi ülkemize getirmek devletin görevidir. 2. 4 milyon dolar nedir kardeşim paran yoksa öl demektir. devletin acil el uzatması lazım bu hastalara. yazıktır. bir ton doktorumuz var elbette bunlardan birtanesi bu tedaviyi yapacaktır.
Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Hatice Şendil Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Halis Özkahya Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ankara Elazığ Deprem İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cem Yılmaz, SMA hastası bebek için yaptığı bağışla gönülleri fethetti | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 09:12:09. #1.14#
title