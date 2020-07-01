Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
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Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti

Geçtiğimiz günlerde Netflix tarafından filmin duyurusunun yapılmamasına tepki gösteren ünlü komedyen Cem Yılmaz, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Neyse hadi tamam barıştık" dedi.

01.07.2020 20:15 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:44

Birkaç gün önce Karakomik Filmler'in duyurusunu paylaşmayan Netflix'e tepki gösteren Yılmaz, barışma mesajı attı. Yılmaz, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Neyse hadi tamam barıştık, senin de işin zor" dedi.

Cem Yılmaz, Netflix'le arasını düzeltti

TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Netflix'te Karakomik Filmler 2 filminin yayına girmesinin ardından Cem Yılmaz, "Tweet atma mı dediler yoksa" diyerek filmin duyurusunun yapılmamasına tepki göstermişti.

Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Haber Yorumları (2)
DOSK: Bükemedi öpüyor.
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HEE: Bilemediğin bileği öpeceksin böyle işte.
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500
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