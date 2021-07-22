Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin setinden fotoğraflar yayınlandı
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Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin setinden fotoğraflar yayınlandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizisi Erşan Kuneri'nin setinde çekilen fotoğrafları yayınlandı. Dizinin merakla beklenen bölümleri ise 2022'de yayınlanacak.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin çekimleri sürüyor.

"ERŞAN KUNERİ VE MELEKLERİ"

Cem Yılmaz ise sosyal medya hesabından merakla beklenen diziden kareler paylaştı. Dizide başroller arasında yer alan ünlü oyuncu Ezgi Mola da setten bir kareyi "Erşan Kuneri ve melekleri" notuyla paylaştı.

2022'DE YAYINLANACAK

Geçtiğimiz haftalarda final yaparak ekran macerasını noktalayan Çukur dizisinde Cumali Koçovalı'yı oynayan Necip Memili de farklı bir rolle izleyici karşısına çıkacak. 8 bölümden oluşan Erşan Kuneri, 2022'nin ilk aylarında Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.

İşte Erşan Kuneri'nin setinden kareler...

Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin setinden fotoğraflar yayınlandı
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin setinden fotoğraflar yayınlandı
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin setinden fotoğraflar yayınlandı
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin setinden fotoğraflar yayınlandı
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin setinden fotoğraflar yayınlandı
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin setinden fotoğraflar yayınlandı
Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin setinden fotoğraflar yayınlandı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Cem Yılmaz'ın merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri'nin setinden fotoğraflar yayınlandı - Haberler Magazin
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