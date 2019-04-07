Cem Yılmaz Düsseldorf'u Kahkahaya Boğdu

Avrupa turnesi kapsamında dün akşam Almanya'nın Düsseldorf kentinde sahne alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, yaklaşık dört bini aşkın hayranını adeta kahkahaya boğdu.

Diamond Elite Platinum Plus (DEPP) adlı yeni şovu ile Avrupa turnesine çıkan Cem Yılmaz, Amsterdam ve Stuttgart'ın ardından dün akşam Düsseldorf kentinde bulunan tanınmış toplantı ve gösteri salonu Mitsubishi Electric Halle'de sevenlerinin karşısına çıktı. Şahmeran BV ve Rakkas Entertainment'in birlikte gerçekleştirdiği organizasyonla, Düsseldorf kentinde hayranlarıyla buluşan Cem Yılmaz, iki bölüm halinde yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.

"İŞLERİMİZ SAYENİZDE BÜYÜDÜ"

Sahnede, yedi yıl aradan sonra Düsseldorf'a geldiğini söyleyen Cem Yılmaz, kendisini izlemek için salonu dolduran hayranlarına, "İstanbul'da da gülüyorlar, ama buradakiler gibi değil, burası başka. Siz yinede İnternet'e koymayın, sonra İstanbul'a döneceğiz. Yirmi beş yıl önce ilk Avrupa turnesine çıktığımız zaman, salonlar zayıftı, küçüktü, yan tarafında döner filan kesiliyordu, hani bir çeyrek alana Cem bedava gibiydi. İş büyüdü ve sizin sayenizde büyüdü. Bakın, burası büyük ve önemli bir salon, Mitsubishi Electric Halle. Onun için de hepinize çok teşekkür ediyorum. İnsanların birbirine beş dakika ayırmadığı bir çağda yaşıyoruz, sizler aylar önce bilet alıp geldiniz, sağolun" dedi.

"DÜNYAYI TARKAN YÖNETSİN"

Sahnede anlatımlarıyla seyircileri adeta gülme krizine sokan Cem Yılmaz, salonu tıka basa dolu görünce, "Eğer Tarkan ile güçlerimizi birleştirirsek, Düsseldorf'u alırız, harikasınız, bu akşam fena yapacağım, çok hazırım, yerlerinize oturun birazdan nişan başlıyor" diyerek, hayranlarının uzun süre unutamayacakları şovuna başladı. Gösterisinin ilerleyen bölümünde yine ünlü sanatçı Tarkan'dan söz etmeye devam eden Cem Yılmaz, Tarkan'ın 'Yolla' adlı şarkısını hatırlatarak, "Tarkan ben dert babasıyım diyor. Biz, Tarkan'a dert mi anlatıyoruz? Ama seviyorum Tarkan'ı, insan sevdiğine takılır. Dünyayı Tarkan yönetsin istiyorum" dedi.

Sahnede, "Çok yakın arkadaşım" diyerek, oyuncu Ozan Güven'den sık sık söz eden Cem Yılmaz, para mevzularına girdiğinde ise, "Esas para Nusret'te, ama Allah çarpana kadar. Almanya'da Nusret var mı? O kadar dana ile oynatmazlar adamı. Başarılısın ama bırak yeter, bu dana sana ne yaptı? Acun'da da çok para var, ama bu aralar o da terlikle gezmeye başladı" diye espriler yaptı.

Düsseldorf'ta hayranlarını bol bol güldüren Cem Yılmaz, bu akşam(Pazar) Berlin'li hayranlarının karşısına çıkacak. - Elcivan

Kaynak: DHA