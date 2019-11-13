Cem Yılmaz'dan orman yangınlarında çiftliği yanan Russell Crowe'a geçmiş olsun mesajı
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Cem Yılmaz'dan orman yangınlarında çiftliği yanan Russell Crowe'a geçmiş olsun mesajı

Avustralya'da cuma gününden bu yana etkili olan yangınlar Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'un çiftlik evinde hasara yol açtı.

13.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:46
Cem Yılmaz'dan orman yangınlarında çiftliği yanan Russell Crowe'a geçmiş olsun mesajı

'da cuma gününden bu yana etkili olan yangınlar Oscar ödüllü oyuncu 'un çiftlik evinde hasara yol açtı.


Yeni Zelandalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftliğindeki bazı binaların yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini, ancak çiftlik hayvanlarının durumlarının iyi olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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