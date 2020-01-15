Cem Yılmaz'dan ilginç çıkış: Memlekette kötülük yapanlar; ben, Tarkan ve Athena Gökhan

15.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:54

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu İbrahim Selim'in sunuculuğunu yaptığı programa konuk oldu. Samimi itiraflarıyla gündeme gelen Yılmaz, yaptığı bir tespitle sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin arasına girdi.

"BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ YAPAN BEN, TARKAN VE GÖKHAN"

Kendisine yöneltilen sorulara büyük bir içtenlikle yanıt veren Cem Yılmaz, aynı zamanda program vesilesiyle kendisini rahatsız eden bazı konulara da açıklık getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden gündeme dair paylaşımlarda bulunan ve bu paylaşımları üzerinden kimi zaman hak etmediği eleştirilere maruz kalan Cem Yılmaz, programda bu konuya değindi ve yapılan eleştirilerin ne kadar haksız olduğunu yaptığı bir espri üzerinden gösterdi. Yılmaz, gündeme dair göndermeleriyle öne çıkan Tarkan ve Athena Gökhan'ı hatırlatarak: "Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketteki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan" dedi.

GÖKHAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Cem Yılmaz, yaptığı bu tespitle kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Ünlü komedyenin kendisi hakkındaki sözlerini duyan Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz ise "Ya mükemmel, Cem Yılmaz'a bak 100 yılda bir gelenlerden diyorum" yorumunu yaptı.