Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
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Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!

Sevgilisi Defne Samyeli'den ayrılan ve Cem Yılmaz, bir hayranının "Abi espri yap da gülelim" isteğine tepkisiz kaldı. Yılmaz'ın bu hareketini görenler komedyenin durumunu yadırgadı.

25.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:30
Cem Yılmaz'dan

1,5 yıllık sevgilisi 'den ayrılan ve filminden istediği performansı alamayan 'ın bu aralar keyfi yok. Zeki esprilerle sevenlerinin yüzünü gülümseten ve neşeli haliyle alışık olduğumuz ünlü komedyen bu kez güldürmedi.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Son filmi Karakomik Filmler'in vizyona girdikten sonra gişede çakılmıştı. İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen film en kötü açılış yapan filmi oldu. Filmin galasında 1,5 sevgilisi Defne Samyeli'den de ayrılan Cem Yılmaz hem özel hayatında hem de iş hayatında zor günler geçiriyor.

"BENİ RAHAT BIRAKIN"

Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Cem Yılmaz, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öceki gün kendisini çeken gazetecilere "Beni rahat bırakın" diyen Yılmaz'ın kendisini görüntüleyen hayranına tepkisi ise dikkat çekti. Hayranı komedyene "Cem abi iki espri yap, gülelim öyle git! Bak arkadaşlar seni izliyor" dedi. Bu sözler karşısında gerilen komedyen, lüks aracına binerek mekandan ayrıldı.

"İNSANLAR BEĞENMEZLERSE SANATÇILAR MUTSUZ OLUR"

Yılmaz filmi ile ilgili yapılan eleştiriler için ise, "İnsanlar bazı filmleri beğenmekte ve bazı filmleri beğenmemekte özgürler, sanatçılar filmleri beğenilince mutlu, beğenilmez ise mutsuz olurlar" dedi.


Haber Videosu: Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
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HABER YORUMLARI (4)

  • AYŞE:
    BU HALK KİME NE KADAR DEĞER VERECEĞİNİ KİMİ ALKIŞLAYIP SAYGI SEVGİ DUYACAĞINI PEK BİLMİYOR. KİMLER BAŞ TACI EDİLİR BİLMİYORUZ. BEYFENDİNİN O ANDAKİ SÖZÜ GARİP VE YERSİZ OLABİLİR AMA KOMEDYEN SANATÇI VS. DEDİKLERİMİZİNDEN YERİ GELDİĞİNDE VEYA ÇIKARI OLDUĞUNDA NELER YAPABİLDİĞNİ BİLİYORUZ. YENİ FİLMLERİ ÇIKTIĞINDA VEYA CD LERİ PİYASAYA ÇIKACAĞINDA HALK ARASIN DA POZ VERMELER VS. VS. AYNI ŞEYİ GAZETECİLERDE YAPIYORLAR TAVIRLAR SİNİRLENMELER VS. İŞLERİ DÜŞTÜĞÜNDE CANIM CİCİM
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  • ABDULLAH T:
    Adam maymunmu ki herkese her an espri yapsın. Sen aşçıya sokakta yemek yapta görelim, doktora sokakta muayene ette görelim mi diyorsun? Adamın mesleğini icra ettiği gösteriye gidersin gülersin
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