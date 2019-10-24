Cem Yılmaz'a Başkentlilerden büyük ilgi

24.10.2019 11:35

ECE Türkiye tarafından yönetilen Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, ünlü komedyen ve sinema sanatçısı Cem Yılmaz ile film ekibini Ankaralı hayranlarıyla buluşturdu.

ANKAmall Cinemaximum'da düzenlenen gösterime katılan Cem Yılmaz, Cem Davran, Can Yılmaz, Alihan Uğur ve Umut Kurt izleyenlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Ankara'ya çok uzun süredir gelmediğini ifade eden Yılmaz karşılaştıkları sevgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Hıncahınç dolan salonları gezip izleyicilerle sohbet eden Cem Yılmaz yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahaya boğdu.

''Kaçamak'' ve ''2 Arada'' isimleriyle iki film birden konseptiyle hazırlanan Karakomik Filmler hakkında bilgi veren, Ocak ayında da serinin diğer iki filmi ile izleyicinin karşısına çıkacaklarını belirten Yılmaz ''Yıllar önce ağabeyimle Karakomik Filmler'in öykülerini düşünürdük. Teması birazcık karanlık olan öyküleri yapmayı planladık. Ben şemsiye altında dört hikayeyi, karanlık, polisiye, birisi daha basit ve eğlenceli öyküleri biriktirdim ve bugün film oldu. Bu ay ikisi vizyona girdi, ocak ayında da diğer ikisi vizyona girecek'' diye konuştu.

·''İzleyicileri acıklı komik hikayelere alıştırmaya çalışıyorum''

Geçen sene Temmuz aylarında filmlere başlayıp aralık ayına kadar çekim yaptıklarını söyleyen Yılmaz ''4 filmimizin çekimleri çoktan tamamlandı. Diğer iki filmimizin de çok az işi kaldı. Başrollerini ben, Cem Davran, Özhan Uğur, Özge Özpirinçci, Büşra Develi, Çağlar Çorumlu gibi çok kıymetli oyuncular oynuyor. Kalabalık bir kadro. Hikayelerden birisi polisiye, diğeri ise acıklı komik. İzleyicileri acıklı komiğe alıştırmaya çalışıyorum'' dedi.

Gösterime katılan Can Yılmaz filmlere çok emek ve mesai harcadıklarını, büyük bir titizlikle çalıştıklarını belirtti. Cem Yılmaz ile ilk kez bir projede yer aldığını ifade eden oyuncu Cem Davran ise ''Yeni bir şeydi, heyecan vericiydi. Çok güzeldi, biz hala yeni setten çıkmış gibi heyecanlıyız. Ankara sanatsal işlerde her zaman ayrıcalıklıdır. Filmimize sahip çıkacağına, bizimle aynı heyecanı yaşayacağına eminim'' diye konuştu.

Kadroda yer alan müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur'un oğlu Alihan Uğur da ilk sinema filmini yapmaktan heyecan duyduğunu ifade ederek ''Filmleri çekerken biz çok eğlendik, umarım izleyenler de beğenir'' dedi.

Umut Kurt ise filmin geniş ve başarılı bir oyuncu kadrosu ile çekildiğini ifade ederek, bu projede olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: Bültenler