Cem Yılmaz'dan şaşırtan ilişki açıklaması
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi 'Diamond-Elite-Platinum-Plus' cuma günü Netflix'te yayınlandı. Yayınlandığı günden beri sosyal medyada konuşulan Yılmaz, yaptığı açıklamayla şaşırttı. İşte detaylar...
Cem Yılmaz'ın son gösterisi 'Diamond-Elite-Platinum-Plus' Netflix'te yayınlandı. Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşktan sonra kimseyle anılmayan komedyen, "Çocukken çok romantiktim. Birazcık manitacılık vardı. O da geçtiğimiz haftaya kadar... Yeni yeni bırakıyorum ve azaltıyorum" diye konuştu. (Milliyet-Cadde)
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