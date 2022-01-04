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Cem Yılmaz'dan şaşırtan ilişki açıklaması

Cem Yılmaz'dan şaşırtan ilişki açıklaması
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi 'Diamond-Elite-Platinum-Plus' cuma günü Netflix'te yayınlandı. Yayınlandığı günden beri sosyal medyada konuşulan Yılmaz, yaptığı açıklamayla şaşırttı. İşte detaylar...

Cem Yılmaz'ın son gösterisi 'Diamond-Elite-Platinum-Plus' Netflix'te yayınlandı. Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşktan sonra kimseyle anılmayan komedyen, "Çocukken çok romantiktim. Birazcık manitacılık vardı. O da geçtiğimiz haftaya kadar... Yeni yeni bırakıyorum ve azaltıyorum" diye konuştu. (Milliyet-Cadde)

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