Cem Vakfı Sivas Şubesinde Görev Değişikliği

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Mustafa Arslanali, şube başkanlığı görevini Ünal Karataş'a devretti.

Arslanali, yaklaşık bir yıldır sürdürdürdüğü görevini Sivas Cem Vakfında düzenlenen devir teslim töreniyle Ünal Karataş'a teslim etti.

Devir teslim törenine katılan Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, burada yaptığı konuşmada, Arslanali'nin kendi isteğiyle görevi bıraktığını belirterek, "Mustafa başkanımızın görevden affını istemesi, yerine başka bir arkadaşımızın atanması ve yeniden yönetim kurulunun oluşması için bulunuyoruz." dedi.

Şahin, yeni yönetime görevinde başarılar diledi.

Arslanali de Cem Vakfı bünyesinde 8 yıldır görev yaptığını dile getirerek, "Yaptığım onurlu görevin bir gün son bulacağını biliyordum. Şartlarım gereği görevimi sonlandırdım. Burada çalışmak onurdur. Cem Vakfı Genel Merkezimiz hep bizim yanımızda oldu. Yeni seçilen arkadaşıma ve yönetim kuruluna hayırlı olsun diyorum. Her zaman yanlarında olacağıma hiç kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

Görevi devralan Ünal Karataş ise başkanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisi bu görevi bir gün bırakacağını, teslim edeceğini bildirdi. Bu Türkiye'de az rastlanan bir durum. Böyle başkanlarımız kendi görevlerini bırakacağını, aynı zamanda görevini bırakacak insanla dostane ilişkiler kuracağını, arkasından hizmet almaya devam edeceğini dile getirmesi bizleri memnun etti."

Konuşmaların ardından Şahin ve Karataş, Arslanali'ye plaket verdi.