Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
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Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı

Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini savundu. Uzan, Osman Kavala'yla ilgili olarak da "Bu adam niye tutuklu? Senelerdir neden içeride?" dedi.

06.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:48

2009 yılından bu yana yurt dışında yaşayan eski Genç Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, "Türkiye'de adalet var mı?" diye sorarken iş insanı Osman Kavala ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

"DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILMALI, KAVALA NEDEN TUTUKLU?"

Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuşan Uzan, iktidar olması durumunda siyasi tutuklamalara son verileceğini belirtirken Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk durumlarıyla ilgili de konuştu. "Osman Kavala iş dünyasında benim rakibimdi. Ama bu adam niye tutuklu. Senelerdir neden içeride?" diyen Uzan, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

"EN ÖNEMLİ HEDEFİM TÜRKİYE'YE DÖNMEK"

Türkiye'de el konulan mal varlığı ile ilgili de konuşan Uzan, "Devletimiz bir gün benim hakkımı iade edecek" derken Türkiye'yi çok özlediğini ve en önemli hedefinin ülkeye dönmek olduğunu söyledi.

Uzan, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacak adam" olacağını da iddia etti.

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı

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