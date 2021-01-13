Cem Özer'den radikal karar! Tam 20 yıl sonra...

& ;Alışveriş merkezi içerisinde kurulan Kiss FM'radyoda yakın arkadaşı Ercüment Vural ile birlikte görüntülenen Özer, tam 20 yıl sonra tekrardan Kiss FM'de program yapacağını söyledi. Cem Özer,"Bu kez "Rüyalar", "Gemiler",& ; "Son Bir Sigara İçelim" gibi eserlere imza atmış, can dostum Ercüment Vural'la birlikte olacağım.Çok keyifli ve eğlenceli bir program olacak." dedi.





Kaynak: Snob Magazin