Cem Mansur Dokuz Yıl Sonra CRR'de konser yönetti

27.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:47

Şef Cem Mansur, dokuz yıllık aranın ardından CRR'de ilk konserini yönetti. Çaykovski "Aydınlıktan Karanlığa" konseri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Genel Sanat Yönetmeni şef Cem Mansur'un yönetiminde dün akşam gerçekleşti. Konserde, CRR Senfoni Orkestrası'na dünyaca ünlü kemancı Dmitry Sitkovetsky eşlik etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, CRR'de dokuz yıl aradan sonra ilk konserini icra eden Cem Mansur'u büyük bir ilgiyle takip etti.

KONSER ÖNCESİ SÖYLEŞİ

Mansur, konser öncesi , "Çaykovski'nin Son Günleri" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Çaykovski ve eserleri hakkında dinleyiciyi bilgilendiren Mansur, söyleşileri, dinleyiciyle iletişim kanalı açmak ve gönül iletişimi kurmak konusunda önemli bulduğunu vurguladı. Usta müzisyen, kendi yönettiği konserler dışında CRR'de gerçekleşecek diğer konserler öncesinde de bu söyleşileri devam ettirmeye gayret edeceğini müjdeledi.

Söyleşide, Çaykovski'nin hayat hikayesi, sanatçının dönüm noktaları, karşılaşmaları, eserleri, ve ölümü üzerinden şekillenen tartışmalara değinildi. Mansur, Çaykovski'nin eserlerine gönderme yaparak, "Müzik sadece eğlence için değildir. Müzik aynı zamanda hayatla yüz yüze gelmek için bir araçtır" ifadelerini kullandı.

ETKİLEYİCİ KONSER

Konserin ilk bölümünde, bestecinin Keman Konçertosu Dmitry Sitkovetsky'nin solistliğinde uygulandı. Konçertonun ardından, ünlü keman virtüözü Sitkovetsky bis için sahneye döndü. Sanatçı, gecenin sürprizi olarak J.S. Bach'ın "Sarabande" adlı eserini yorumladı.

Konserin ikinci bölümünde Cem Mansur yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, Çaykovski'nin ölümünden dokuz gün önce, ilk seslendirilişi gerçekleştirilen "6. Senfoni"yi (Patetik Senfoni) dinleyenlerin beğenisine sundu.

Konser seyircinin yoğun alkışlarıyla sona erdi. Konserin ardından Başkan İmamoğlu, şef Cem Mansur'a çiçek takdim ederek, sanatçıları kuliste ziyaret etti.

Kaynak: Bültenler