Cem Karakoç (Mithrain) kimdir, kaç yaşında? Mithrain Twitch, Youtube kanalı!
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Cem Karakoç (Mithrain) kimdir, kaç yaşında? Mithrain Twitch, Youtube kanalı!

19.02.2021 17:06 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:09
Cem Karakoç (Mithrain) kimdir, kaç yaşında? Mithrain Twitch, Youtube kanalı!

Türkiye'de en çok tanınan yayıncılarından biri olan Mithrain, Twitch yayınlarına yıllar önce başlayan isimlerden biri. H1Z1 ile ilk yayınlarına başlayan Mithrain lakaplı Cem Karakoç daha çok Pubg yayınları ile gündeme geldi. Peki, Mithrain kullanıcı adıyla tanınan Cem Karakoç kimdir, kaç yaşında?

Kullanıcılarına açtığı canlı yayınlarda oynadığı Battle Royale oyunları ile herkesin takdirini toplayan ve kimi zaman Shroud ile bile karşılaştırılan Cem Karakoç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne burcudur detayları haberimizde... Cem Karakoç (Mithrain) kimdir, kaç yaşında?

CEM KARAKOÇ MITHRAIN KİMDİR?

Cem Karakoç (Mithrain) 8 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Karakoç aynı zamanda Boğa burcudur. Twitch üzerinden yaptığı yayınlarla şöhreti parlayan Cem Karakoç, Battle Royal oyunlarında çok iyidir. Yaptığı ilk Twitch yayınlarında "H1Z1" oynayarak kariyerine başlamıştır. Pubg oyunu çıktıktan sonra Twitch yayınlarda daha çok Pubg oynayarak daha çok tanınmıştır. Buna ek olarak çeşitli Battle Royal oyunlarıda oynamaktadır.

MITHRAIN TWITCH, YOUTUBE KANALI

Twitch'de 740 bin'den fazla takipçisi olan Mihtrain'in 40 milyondan fazla da izlenme istatistiği vardır. Kullanıcı adı ise Mithrain'dir.

Ek olarak YouTube'da 565 binden, Instagram'da 226, Twitter'da ise 67 binden fazla takipçisi vardır.

MİTHRAİN TWİTCH BİLGİLERİ

Twitch'de "Mithrain" takma adını kullanan Cem Karakoç'un Twitch'de 1.4 Mn takipçisi bulunmaktadır.

MİTHRAİN'İN EN ÇOK OYNADIĞI OYUNLAR

H1Z1

Planet Zoo

Warface

Pubg

Visage

Bunların yanı sıra hikaye modlu oyunlar da oynamakta.

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