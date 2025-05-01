Cem Karaca eşi kim, kaç kere evlendi? (İlkim Karaca, Semra Özgür, Feride Balkan, Meriç Başaran)

Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Cem Karaca'nın hayatı ve özel yaşamı merak konusu. Cem Karaca, sanat hayatı boyunca dört kez evlendi. İlk eşi İlkim Karaca ile olan evliliği, ardından Semra Özgür, Feride Balkan ve son olarak Meriç Başaran ile olan evlilikleri hala gündemde. Bu evlilikler ve eşler hakkında merak edilenler haberimizde. Cem Karaca eşi kim, kaç kere evlendi?

CEM KARACA ÖZEL HAYATI

Cem Karaca, 8 Şubat 2004, İstanbul'da vefat etti.Karaca'nın ölüm nedeni, hastane tarafından yapılan açıklamada kalp ve solunum durması olarak belirtildi.

Cem Karaca ilk evliliğini 22 Aralık 1965'te Semra Özgür ile yaptı. Özgür, Karaca'nın annesi gibi bir tiyatro sanatçısıydı. Bu evlilik fazla uzun sürmedi. Karaca, 1968'in sonunda yine bir tiyatro sanatçısı olan Meriç Başaran ile bir ilişki yaşamaya başladı. Ekim 1968'de Karaca ikinci evliliğini Başaran ile yaptı. Bu evlilik de 2 yıl sürdü. Üçüncü evliliğini Feride Balkan ile 21 Ağustos 1972'de yaptı. 1976'da çiftin oğulları Emrah Karaca dünyaya geldi. Çift, Cem Karaca'nın Almanya'da zorunlu yaşama döneminde ayrıldı. 5 Temmuz 1993'te Cem Karaca, dördüncü evliliğini ilk eşi Semra Özgür ile yaptı. Cem Karaca'nın son evliliği ise İlkim Erkan ile oldu.

Karaca'nın ölümünden sonra Karaca'nın çocuğunun annesi Feride Balkan ve son eşi İlkim Erkan arasında sorunlar yaşandı. İlkim Karaca, Karaca'nın çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucu kısır olduğunu, bu yüzden Emrah Karaca'nın onun oğlu olmadığını iddia etti. Mahkeme kararı ile Cem Karaca'nın mezarı açılıp DNA örnekleri alındı. DNA testi sonucu Emrah'ın Cem Karaca'nın oğlu olduğu tespit edildi. Bu olaydan sonra Balkan ve Emrah Karaca, İlkim Karaca'ya açtıkları hakaret davasını kazandı. İlkim Karaca daha sonra "Cem Karaca ve Barış Manço kardeştiler" iddiası ile medyada yer buldu.

2024 yılında Cem Karaca'nın Gözyaşları adında biyografik film vizyona girdi. Bu film doğumundan Türkiye'ye geri dönüşüne kadar olan hayatından kesitler içermektedir. Film son eşi İklim Karaca'nın telif iddiası üzerine vizyondan çekildi. Sonrasında kendisiyle evlenmeden önceki dönemi içerdiği için yasak kaldırılarak tekrar gösterime sokuldu. Ayrıca Amazon Prime platformunda yayınlanmaktadır.