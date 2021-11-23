CEM KARA YAŞAM VADİMİZ ÇATALCA'MIZA HAYIRLI OLSUN

Makamından çok sahada halkımızın arasında ve Çatalca'mıza kazandırdığı mega projelerin şantiyelerinde bulunan Başkanımız Mesut Üner, göreve gelir gelmez ilçeye kazandırmaya başladığı projelerin açılışını yapmaya başlamasının tatlı heyecanını ve haklı gururunu yaşıyor.

En son iki hafta önce ilçemiz ve ülkemiz sporuna kazandırdığı İlyas Demiroğlu Güreş Salonumuzun açılışını yağlı güreşler günü gerçekleştiren Başkanımız Mesut Üner, şimdide Cem Kara Yaşam Vadimizin açılışını muhteşem bir açılış programıyla yaptı ve kıymetli sosyal yaşam alanını Çatalca halkımıza teslim etti.

CEM KARA YAŞAM VADİMİZ GECE AYRI GÜNDÜZ AYRI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Eskiden atıl durumda bulunan ve Eşekçi Deresi ismiyle bilinen bölgede ilçe sakinleri için yepyeni bir yaşam alanı oluşturuldu ve işe ilk önce bölgenin ismini değiştirilerek başlanıldı. Geçmiş dönem Belediye Başkanımız Rahmetli Cem Kara Yaşam Vadisi adıyla vatandaşlara hizmet edecek olan alanda; çocuklar için macera parkı, oyun alanları, çim amfi, şelale, spor aletleri, aydınlatma, ağaçlandırma, çiçeklendirme ve kent mobilyaları yer alıyor.

KARA AİLESİNİN KONUŞMASI DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Açılışı yapılan yaşam vadisine adı verilen önceki dönem Belediye Başkanı Rahmetli Cem Kara'nın oğlu Selçuk ve Eşi Nurhan Kara'nın konuşması açılışı yapılan alandaki protokol ve halka oldukça duygusal anlar yaşattı. Kara ailesi yaşam vadisini Çatalca'ya kazandırılıp, adına Cem Kara'nın adını verilmesinden dolayı ve ilçede rahmetli Başkan Cem Kara'nın hayal ettiği Cumhuriyet değerlerinden taviz vermeyen, icraatlar yapan ve Çatalca'da kardeşlik duygularını pekiştirdiği için Başkan Mesut Üner'e samimi sözlerle teşekkür ettiler.

BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'İN İKİ YILLIK İCRAAT VİDEOLARI VE KONUŞMASI HAYRAN BIRAKTI

Açılış programında Başkanımız Mesut Üner'in, iki yıllık icraatları video sunumu ve konuşması ayakta alkışlanırken, yaptığı birçok icraatlarının zamanın kısıtlı olmasından dolayı sunumda olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

AÇILIŞ SONRASI MUSTAFA CECELİ KONSERİYLE COŞKUMUZ TAVAN YAPTI

Muhteşem sosyal yaşam alanımız açılışı sonrası, sevilen isim Mustafa Ceceli konseriyle Çatalca'mızdaki açılış coşkusunu tavan yaptı. 7'den 77'ye tüm Çatalca halkımız son haftalardaki ilçedeki birbirinden değerli etkinlikler ile açılışlarla keyifli ve neşeli dakikalar yaşadı. Açılış günü taraflı-tarafsız tüm Çatalca halkımızın Başkanımız Mesut Üner'e gösterdiği samimi yakın ilgi ve alaka gözlerden kaçmadı.

BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER; CEM KARA YAŞAM VADİMİZ TÜM ÇATALCA HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN

Cem Kara Yaşam Vadimiz açılış programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "CEM KARA YAŞAM VADİMİZ TÜM ÇATALCA HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN. Muhteşem bir akşam yaşadık. Önce muhteşem sosyal alanımızın açılışını sizlerle yaptık, sonra açılış sevincimiz Mustafa Ceceli konseri coşkusuyla tavan yaptı. Daha nice açılış ve konserlerde buluşmak umudu ve dileğiyle kalın sağlıcakla. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Çatalca'mıza olan vefamız ve sevdamızdan güç alarak, rehavete kapılmadan çalışmalarımıza aralıksız gece-gündüz demeden devam edeceğiz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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