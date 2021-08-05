Cem Gelinoğlu kimdir? Cem Gelinoğlu kaç yaşında, nereli? Cem Gelinoğlu biyografisi!
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Cem Gelinoğlu kimdir? Cem Gelinoğlu kaç yaşında, nereli? Cem Gelinoğlu biyografisi!

Cem Gelinoğlu kimdir? Cem Gelinoğlu kaç yaşında, nereli? Cem Gelinoğlu biyografisi!
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Ali Kundilli ve Ali Kundilli 2 filmlerini yazıp başrol oynamıştır. Büyük beğeni toplayan bu filmlerden sonra hayatı merak edilmiştir. Peki, Cem Gelinoğlu kimdir? Cem Gelinoğlu kaç yaşında, nereli? Cem Gelinoğlu mesleği nedir? Cem Gelinoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Popüler telefon uygulamaları olan Vine ve Instagram ile kısa sürede birçok takipçi edinmiştir. Hayatı merak edilen Cem Gelinoğlu kimdir? Cem Gelinoğlu kaç yaşında, nereli? Cem Gelinoğlu mesleği nedir? Cem Gelinoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CEM GELİNOĞLU KİMDİR?

Cem Gelinoğlu (d. 20 Temmuz 1983; Düzce, Türkiye), Türk senarist ve oyuncu. Ali Kundilli ve Ali Kundilli 2 filmlerini yazıp başrol oynamıştır.

20 Temmuz 1983 yılında Düzce'de dünyaya gelmiştir. Ortaokul ve lise hayatını Düzce'de geçiren Cem Gelinoğlu, popüler telefon uygulamaları olan Vine ve Instagram ile kısa sürede birçok takipçi edinmiştir. Daha sonra Ali Kundilli filminin senaryosunu yazmış ve filmde başrol oynamıştır. Büyük beğeni toplayan yapımın devam filmi olan Ali Kundilli 2'nin senaristliğini ve başrolünü yine kendisi üstlenmiştir.

25 Ağustos 2017'de vizyona giren Şansımı Seveyim isimli filmde başrol oynamıştır.[3] 24 Mayıs 2019'da vizyona giren Aykut Enişte isimli filmin Giray Altınok'la birlikte senaristliğini yapıp ayrıca başrolü olan "Aykut" karakterini üstlenmiştir ve film beğeni toplamıştır. 2020 yılında ise serinin devam filmi olan ve yine senaristliğini üstlendiği Aykut Enişte 2 filminin çekimleri gerçekleştirilmiş olup filmin vizyon tarihi 8 Ocak 2021 olarak belirtilmiştir.

FİLMOGRFİSİ

Ali Kundilli

Yok Artık 2

Ali Kundilli 2

Şansımı Seveyim

Aykut Enişte

Aykut Enişte 2

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Cem Gelinoğlu kimdir? Cem Gelinoğlu kaç yaşında, nereli? Cem Gelinoğlu biyografisi! - Haberler
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