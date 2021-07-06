Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı espor, motor sporları kariyeri!

Espordaki başarılı motorsports kariyerini yarış pistlerine taşıyan genç sporcu , Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşındadır? Cem Bölükbaşı'nın kariyerdeki başarılı nelerdir? Cem Bölükbaşı Euro Formula Open'da hangi takım için yarışacak? İşte detaylar!

Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı henüz 6 yaşında motokros pistinde başladığı motor sporları kariyerini en üst seviyeye taşımak için yeni adımlar atıyor. Yaptığı Twitch yayınları ve YouTube içerikleriyle on binlerce kişiye ulaşmayı başaran Cem'in espor ve motor sporları kariyerine hep birlikte göz atalım...

Hem espor hem gerçek motor sporlarında başarı gösteren bir sporcu Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı nereli, kaç yaşında? gibi merak edilen soruları sizler için derledik...

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Cem Bölükbaşı, 9 Şubat 1998 doğumludur. Türk Formula 3, Formula 1 Espor ve GT4 yarışçısı olan Cem'in, henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu fark eden babası, onu motokros pistine götürdü. 5 yaşında motokros yarışmalarına katılmaya başladı ve 6 yaşında Türkiye şampiyonu oldu. O yıl, karting yarışlarında da dereceler elde eden Bölükbaşı daha o yaştan gelecekte başarılı bir yarışçı olacağını belli ediyordu. Günümüzde teknolojinin geldiği bu noktada araba yarışlarının da sanal ortama taşınması kaçınılmaz oldu. Araba yarışı simülasyonları arttıkça motorsport tutkunlarının da espora olan ilgisi artı. Cem Bölükbaşı da pistlerdeki deneyimlerini espora taşıyarak birçok başarı elde etti.

Aynı anda hem espor hem gerçek motorsporlarında başarı gösteren bir sporcu olarak dünyada örnek teşkil eden genç pilot Cem Bölükbaşı, başarı grafiği ile yerli ve uluslararası otoriteler tarafından yakından takip ediliyor. 2017 yılında Formula Espor Dünya Şampiyonası'na katılan Cem Bölükbaşı dünya beşinciliğini elde etti ve Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso'nun Simracing takımına seçilen ilk sürücü oldu. 2018'de yine F1 Esports'a katılan 70 bin kişi arasından en iyi 20 yarışçıdan biri olarak, ProDraft seçmelerinde dünya birincisi oldu, Redbull Toro Rosso Formula 1 ekibine katıldı ve takımı ile dünya ikincisi olma başarısını gösterdi.

Bölükbaşı gerçek pistlere ilk defa GT4 Avrupa Serisi 2019 şampiyonasında çıktı. Borusan Otomotiv Motorsport'un (BOM) genç yetenekler projesi kapsamında seçtiği pilot olarak turnuvanın iki ayağında yarışan sürücü, Misano pistinde kariyerinin sadece ikinci gerçek pist yarışında, PRO-AM kategorisinde yarışı ikinci bitirerek ilk podyum heyecanını yaşadı.

HEDEF MOTOR SPORLARINDA EN ÜST SEVİYE

Ekim 2019'da kariyerinin ilk Formula yarışını, Formula Renault Eurocup'ın Hockenheim pistinde M2 Competition takımı ile tamamlayan Bölükbaşı, ilk tek koltuklu araç yarışındaki performansıyla otoritelerin ve motorsporları tutkunlarının dikkatini çekti. Formula Renault yarışında gerçek piste çıkmayı başaran dünyadaki ilk sim pilotu oldu.

GT4 Avrupa Serisi 2020 şampiyonasında BOM takımı ile ilk tam sezonunu yarışan sporcu, sezonu Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamlamayı başardı.

Bölükbaşı, 2020 yılında ilk kez düzenlenen Formula Renault Esport Series'de ise toplam sekiz yarışta simülasyondaki gücünü göstererek Dünya Şampiyonu oldu.

ESPOR KARİYERİNE FORMULA 3'TE DEVAM EDİYOR

Dubai Autodrome pistindeki ilk yarışını 7'nci, cumartesi yarışında 8'inci pazar günkü son yarışı 12'nci sırada tamamlayarak Bölükbaşı, toplam 49 puanla turnuvanın en iyi ilk 10 yarışçısı arasında yer almaya başarmıştı.

EURO FORMULA OPEN İÇİN YARIŞACAK

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın yeni durağı Euro Formula Open oldu. Cem, Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi pek çok efsane pilot yetiştirmiş, "Van Amersfoort Racing" ile anlaşma sağladı.

Cem Bölükbaşı'nın kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekildeydi:

"Günlerdir heyecanla beklediğim duyuru vakti geldi. Formula 1'in önde gelen isimlerinden Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi pek çok efsane pilot yetiştirmiş @vanamersfoortracing takımıyla Euro Formula Open'da yarışacağım. #Sanaldangerçeğe hikayesi yazılmaya devam ediyor."

Cem Bölükbaşı'na katılacağı turnuvalarda başarılar diliyoruz!