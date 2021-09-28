Cem Bölükbaşı, 'hız tapınağı' Monza'dan 3 podyum başarısıyla döndü

Esporda kazandığı dünya şampiyonluklarının ardından profesyonel olarak gerçek pistlerde de tarihe geçen başarılara imza atan genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 23-24 Eylül tarihlerinde yarış dünyasının "hız tapınağı" olarak bilinen İtalya Monza pistindekiEuroformula Open yarışlarında kariyerine yeni ilkler eklemeyi başardı.

"HIZ TAPINAĞI" MONZA'DA İLK KEZ 3 YARIŞTA 3 KUPA

Cem Bölükbaşı, Euroformula Open İtalya- Monza pistindeki üç yarıştan cumartesi günü gerçekleşen ilki yarışı üçüncü tamamladı. Genç pilot, pazar gerçekleşen ikinci yarışta ikinci olurken şiddetli yağmur altında gerçekleşen zorlu üçüncü yarışı da çok az bir farkla ikinci bitirerek hafta sonu gerçekleşen yarışların tamamında podyuma çıkmayı başardı. Bölükbaşı bu şekilde Euroformula Open kariyerinde ilk defa üç yarışı da podyumda bitirmiş oldu.

Genç yarış pilotu, Macaristan Hungaroring, İtalya Imola, Avusturya Red Bull pisti ve İtalya Monza yarışları sonrasında toplam 167 puanla Euroformula Open pilotlar sıralamasında 6. sıraya yükseldi. Bölükbaşı, Euroformula Open serisinde katıldığı toplam 12 yarışın 7'sinde podyuma çıkmayı başardı.

"TÜM YARIŞLARI PODYUMDA TAMAMLADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Başarılı yarış pilotu, "Bu hafta sonu 'hız tapınağı' olarak da bilinen Monza pistinde farklı hava koşullarında sürüş deneyimi yaşadım. Çıktığım her yarış benim için bir adım ileriye gitmek demek ve hepsini de önde tamamlamak istiyorum. Bu hafta sonu üç yarışı da podyumda tamamladığım için mutluyum. Euroformula Open kariyerimde bu bir ilk oldu. Monza'da yer almamı sağlayan ve hayallerimin arkasında olan tüm destekçilerime çok teşekkür ederim"dedi.

Cem Bölükbaşı, Euroformula Open Monza yarışlarına Icrypex, Borusan Holding, GoTurkiye, Rixos, Gentaş Neogen, Team Mavi, Mesa Mesken ve ajansı TEM Agency'nin destekleriyle çıktı.

Başarılı genç pilot, Euroformula Open'da, Formula 1'in önde gelen isimlerinden Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi pek çok efsane pilot yetiştirmiş Van Amersfoort Racing (VAR) ile yarışıyor.

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