Cem Adrian - Ben Seni Çok Sevdim şarkı sözleri! Cem Adrian - Ben Seni Çok Sevdim dinle! Ben Seni Çok Sevdim şarkı sözü!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Cem Adrian'ın kısa sürede milyonlarca dinlenme ve beğeniye ulaşan Ben Seni Çok Sevdim şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Peki, Cem Adrian - Ben Seni Çok Sevdim şarkı sözleri! Cem Adrian - Ben Seni Çok Sevdim dinle! Cem Adrian Ben Seni Çok Sevdim sözleri! Ben Seni Çok Sevdim şarkı sözü! İşte detaylar...
Cem Adrian Ben Seni Çok Sevdim şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Ben Seni Çok Sevdim şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Cem Adrian Ben Seni Çok Sevdim şarkısının sözleri...
CEM ADRİAN - BEN SENİ ÇOK SEVDİM SÖZLERİ!
Bir istiridyenin kıymetli incisini
Sakladığı gibi saklarım seni
Bi' bahar dalının narin tomurcuklarını
Sakındığı gibi korurum seni
***
Çok derin, derin, derin, derin, derin, derin
Derinlerimde ellerin
Bir armağan gibi Tanrı'dan bana
Kış güneşinde altın kirpiklerin
***
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Sen oku kelimeleri gözlerimden
***
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Sen oku kelimeleri gözlerimden
***
Ben seni çok sevdim
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim
Çok sevdim
***
Çok derin, derin, derin, derin, derin, derin
Derinlerimde ellerin
Bir armağan gibi Tanrı'dan bana
Kış güneşinde altın kirpiklerin
***
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Sen oku kelimeleri gözlerimden
***
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Belki zordur anlaması sessizliğimden
Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim
Sen oku kelimeleri gözlerimden
***
Sen oku kelimeleri gözlerimden
CEM ADRİAN - BEN SENİ ÇOK SEVDİM DİNLE!
Haberler.com - Gündem