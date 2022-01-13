Cem Adrian - Ben Seni Çok Sevdim şarkı sözleri! Cem Adrian - Ben Seni Çok Sevdim dinle! Ben Seni Çok Sevdim şarkı sözü!

Cem Adrian Ben Seni Çok Sevdim şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Ben Seni Çok Sevdim şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Cem Adrian Ben Seni Çok Sevdim şarkısının sözleri...

CEM ADRİAN - BEN SENİ ÇOK SEVDİM SÖZLERİ!

Bir istiridyenin kıymetli incisini

Sakladığı gibi saklarım seni

Bi' bahar dalının narin tomurcuklarını

Sakındığı gibi korurum seni

***

Çok derin, derin, derin, derin, derin, derin

Derinlerimde ellerin

Bir armağan gibi Tanrı'dan bana

Kış güneşinde altın kirpiklerin

***

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Sen oku kelimeleri gözlerimden

***

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Sen oku kelimeleri gözlerimden

***

Ben seni çok sevdim

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim

Çok sevdim

***

Çok derin, derin, derin, derin, derin, derin

Derinlerimde ellerin

Bir armağan gibi Tanrı'dan bana

Kış güneşinde altın kirpiklerin

***

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Sen oku kelimeleri gözlerimden

***

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Belki zordur anlaması sessizliğimden

Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim

Sen oku kelimeleri gözlerimden

***

Sen oku kelimeleri gözlerimden

CEM ADRİAN - BEN SENİ ÇOK SEVDİM DİNLE!

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