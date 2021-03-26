Çelik yeniden adaylığını açıkladı
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Çelik yeniden adaylığını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Çelik yeniden adaylığını açıkladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, önümüzdeki günlerde yapılacak 6. olağan genel kurul öncesinde yeniden adaylığını açıkladı.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, önümüzdeki günlerde yapılacak 6. olağan genel kurul öncesinde yeniden adaylığını açıkladı.

Başkan İsmail Çelik yaptığı açıklamada dernek için canla başla çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, "Dernek etkinlik salonumuzda gönüllülük esasına dayanan engelli çocuğu olan annelerimizin desteği ile eğitime yönelik, Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle ihtiyaca göre çeşitli kurslar verilmektedir. Çeşitli kurumlarla ortaklaşa etkinlikler, sosyal aktiviteler ile moral motivasyon amaçlı faaliyetlerde bulunmaktayız. Derneğimizin talepleri doğrultusunda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi bürosunun açılması, engelli ve ailelerinin evrak işlemlerinin ilçemizde yapılmaktadır. Derneğimize tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi ihtiyaç başvurusu yapan vatandaşlarımızın üye olsun olmasın bağışçılarımızın desteği ile ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bölgemizin en aktif engelli derneği olarak engelli ihtiyaç ve sorunlarının çözümüne yönelik yeni plan projelerimiz ile yönetime tekrar talip olduğumuzu kamuoyuna açıklıyoruz. Engelleri birlikte kaldıracağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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