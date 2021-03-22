Çelik, Yaşlılar Haftasını kutladı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 18-24 Mart Yaşlılar Haftasını kutladı.

Kendi varlığımız ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse, yaşlılarında en az o kadar önemli olduğunu vurgulayarak açıklamalarda bulunan Müdür Fehmi Çelik, "Yaşlılarımız geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran yakın tarihimizin yegane tanıklarıdır. Yaşlılarımız hem aile bağlarımızın hem de toplumsal dokumuzun korunması bakımından hayati önem taşımaktadır. Bir toplumun hafızası olarak gelenek ve göreneklerini, milli ve manevi değerlerini kuşaktan kuşağa aktaran yaşlılarımızın karşılaştığı sorunların çözümü ve en aza indirgenmesi bakımından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un himayelerinde bakanlığımızca gerekli tedbirler alınmaktadır. Pandemi sürecinde VEFA Sosyal Destek Grupları ve huzurevi ile bakım merkezlerimizde yaşlılarımıza yönelik geliştirdiğimiz hizmet politikaları ile tüm dünyaya yaşlılarımızla ilgili aldığımız tedbirler noktasında örnek model olarak Yaşlılarımızın bizler için ne kadar değerli olduğunu göstermiş olduk. Bu duygu ve düşüncelerle değerli büyüklerimizin 18-24 Mart Yaşlılar Haftasını kutluyor, ellerinden öpüyorum. Tüm yaşlılarımıza sağlık ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı