"Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması"na başvurular başladı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması"na başvurular başladı.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması"na başvurular başladı.

ERDEMİR'den yapılan açıklamada, üretilen çeliğin insan hayatındaki vazgeçilmez yerine sanat yoluyla dikkati çekmek ve gençlerin sanat eğitimine katkıda bulunmak amacıyla yarışmanın bu yıl 6'ncısının düzenlendiği belirtildi.

Yarışmaya bu güne kadar 500'e yakın öğrencinin katılım gösterdiği aktarılan açıklamada, "Yarışma, bu yıl salgın nedeniyle iki aşamalı olarak yapılacak. İlk aşamada katılımcılar, maket olarak ya da dijital ortamda ürettikleri heykelin PDF formatındaki fotoğraflarıyla 28 Mayıs'a kadar yarışmaya başvuru yapabilecekler. Jüri değerlendirmesi sonucu ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan katılımcılar, ERDEMİR malzeme desteğiyle beraber projelerinin üretimini gerçekleştirecekler." ifadelerine yer verildi.

Yarışmaya, Türkiye'deki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden heykel öğrencileri katılabilecek.

Yarışmada birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye ise 7 bin 500 lira para ödülü verilecek.

Yarışmaya katılan eserler ise düzenlenecek sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş