Çelik Kasa ve Altın Hırsızları Tutuklandı
AFRİN HAREKATI'NDA 41. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Çelik Kasa ve Altın Hırsızları Tutuklandı

Sivas’ta evlere girerek altın ve çelik kasa çalan ve polis ekiplerince Tokat’ta yakalanan 3’ü kadın 4 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çelik Kasa ve Altın Hırsızları Tutuklandı

Sivas'ta evlere girerek altın ve çelik kasa çalan ve polis ekiplerince Tokat'ta yakalanan 3'ü kadın 4 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mehmet Akif Ersoy, Bahtiyar Bostan ve Altuntabak Mahallesi'nde bulunan ikametlerden çelik kasa ve altın çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin Tokat'ta olduğunu tespit etti. Daha sonra Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirilen şüpheliler F.M., M.C., I.C. ve A.C. yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.