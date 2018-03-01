Çelik Kasa ve Altın Hırsızları Tutuklandı

Sivas'ta evlere girerek altın ve çelik kasa çalan ve polis ekiplerince Tokat'ta yakalanan 3'ü kadın 4 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mehmet Akif Ersoy, Bahtiyar Bostan ve Altuntabak Mahallesi'nde bulunan ikametlerden çelik kasa ve altın çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin Tokat'ta olduğunu tespit etti. Daha sonra Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirilen şüpheliler F.M., M.C., I.C. ve A.C. yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - SİVAS