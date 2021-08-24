Çelebi toplu sözleşme görüşmelerini değerlendirdi

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, hükümetle yetkili sendika arasında yapılan 6. toplu sözleşme görüşmelerinin milyonlarca memur ve emeklileri ile aile bireyleri nezdinde güvensizlik ve hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi.

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, hükümetle yetkili sendika arasında yapılan 6. toplu sözleşme görüşmelerinin milyonlarca memur ve emeklileri ile aile bireyleri nezdinde güvensizlik ve hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi. Çelebi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda toplu sözleşme görüşmeleri memur ve emekliler için hezimet, sendikalar için büyük bir utançla sonuçlandığını kaydetti.

DES Genel Başkanı İshak Çelebi 6. Toplu sözleşme görüşmelerini değerlendirdi.

Varılan anlaşamaya göre maaşlara yapılması planlanan 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam oranları, reel enflasyonla TÜİK' in açıklayacağı enflasyon oranlarındaki farktan dolayı çoktan eksiye geçeceğini dile getiren Çelebi, şunları söyledi;

"Yapılan zam oranları eldeki sıfırı da eksiye dönüştürecektir. Türk çalışma hayatında memur sendikalarıyla yapılan pazarlıkta ilk defa yüzde 8'lik bir artış yapıldığını belirten Sayın Bakanımızın, çarşı pazarda meydana gelen fiyat artışlarından haberi olmadığı anlaşılıyor. Gıdadan enerjiye, iğneden ipliğe gelen zamlarla memur ve emekliler her geçen daha da yoksullaşmaktadır.

Kamuda çalışan işçi kardeşlerimize yapılan seyyanen zam, ikramiye artışları ve yıllık yüzde 12+ 5 + enflasyon payının getirdiği maliyeti ülkemiz ekonomisinin karşılayabileceğini Bakanımız tarafından belirtilmiştir. Devlet yetkililerimiz tarafından açıklanan yüzde 7-8' lik büyüme oranları geçim sıkıntısı çeken memurlarımıza da yansıtılmalıdır."

Yetkili sendikaların talepleri arasında bulunan refah payı, seyyanen zam, sözleşmeli personeller gibi birçok konuda hiçbir iyileştirmenin yapılmaması memurlara dağ fare doğurdu dedirtti. 3600 ek göstergesinin Memur-Sen çalışma heyetiyle ilerleyen zamanda tamamlanması kararına bağlanmasının ise tam bir komedi olduğunu belirten Çelebi, "Bakanlığımız ve yetkili sendikalarımız yoğun mesailerinden dolayı bir komisyon kurup karara bağlayamaması milyonlarca kişi de hayal kırıklığı oluşturmuştur" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı