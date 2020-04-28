Çelebi iddialı konuştu: '2023'te yüzde 60'ın üzerinde oy alacağız'
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Çelebi iddialı konuştu: '2023'te yüzde 60'ın üzerinde oy alacağız'

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da yerel yayın yapan "Genç Bakış" programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Çelebi iddialı konuştu: '2023'te yüzde 60'ın üzerinde oy alacağız'
28.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:09

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da yerel yayın yapan "Genç Bakış" programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Feyza Tarkan'ın hazırlayıp sunduğu programda soruları cevaplayan Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yüzde altmışın üstünde bir oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

Korona Virüs nedeni ile Avrupa'nın çıkmaza girdiğini söyleyen Ekrem Çelebi " Salgın dolayısı ile geldiğimiz noktada bizim iki binin üstünde vefatımız var. Ama hamdolsun, vefat sayımız Avrupa'nın çok altında. Alman, İsveç, Fransa gibi ülkelerin çok gerisindeyiz. Bu bizim yükselen çizgimiz. Bizde testler bedava yapılırken, Avrupa'da her ülkede farklı rakamlarla test ücretleri alınıyor." dedi.

"Ağrı'nı n kalkınması için göçü durdurması lazım"

Ağrı'nın göçü durdurması gerektiğini söyleyen Çelebi, "Ağrı göç veriyor. Kalkınması için göçü durdurması gerekiyor. Bunun için iki olay gerçekleşmeli. Birincisi bizim birliğimizin olması gerekiyor. İkincisi ise Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde yeninde bu ülkenin başında olması gerekiyor." İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin başına Allah'ın bir lütfu olarak geldiğini kaydeden Çelebi; Virüs dolayısı ile herkes bu ülke batacak dedi. Hastaneler yapılırken boşuna yapılıyor, israf denildi. Ancak liderimiz öngörüsü ile bu hastanelerde ısrar etti. Bu sebeple Tayyip Erdoğan, bu ülkeye Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur. Allah bir sıkıntı vermez ise 2023 'te Recep Tayyip Erdoğan, bizim Cumhurbaşkanımız olacak ve başkanlık sistemi bugün olduğu gibi tıkır tıkır işleyecektir. - AĞRI

Kaynak: İHA

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