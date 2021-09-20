Celal Şengör'le ilgili idari soruşturma başlatıldı - Haberler
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Celal Şengör'le ilgili idari soruşturma başlatıldı

AA / Murat Paksoy - Haberler | Güncel
Celal Şengör'le ilgili idari soruşturma başlatıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), öğretim üyeleri Prof. Dr. Celal Şengör'ün çevrim içi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), öğretim üyeleri Prof. Dr. Celal Şengör'ün çevrim içi ortamda sarf ettiği sözlerle ilgili idari soruşturma başlattı.

Üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada, üniversite öğretim üyelerinden birinin çevrim içi ortamda kullandığı sözlerle ilgili idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, sürecin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Teknik Üniversitesi, fiziksel, sözlü ve diğer şekillerde tacizin, küçük düşürücü davranışların her çeşidine karşı olup, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişilere en küçük bir tolerans gösterilmeyecektir. İTÜ'nün yüzyıllara yayılan köklü birikiminin ve vizyonunun getirdikleri, böyle konularda gereken sorumluluğu almayı ve en net biçimde tavır göstermeyi gerektirmektedir.

Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılıkların incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır."

AA / Murat Paksoy - Son Dakika Haberleri
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