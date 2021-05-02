Celal Şengör kimdir? Celal Şengör kaç yaşında, nereli? Celal Şengör hayatı ve biyografisi!
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Celal Şengör kimdir? Celal Şengör kaç yaşında, nereli? Celal Şengör hayatı ve biyografisi!

Celal Şengör kimdir? Celal Şengör kaç yaşında, nereli? Celal Şengör hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Celal Şengör izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Celal Şengör kaç yaşında, nereli? Celal Şengör hayatı ve biyografisi! Celal Şengör kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Celal Şengör hakkında araştırmalar yapılıyor. Celal Şengör kimdir? Celal Şengör kaç yaşında, nereli? Celal Şengör hayatı ve biyografisi!

CELAL ŞENGÖR KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Mart 1955

Kaç yaşında: 66yaşında

Nereli:İstanbul

Celâl Şengör ya da tam adıyla Ali Mehmet Celâl Şengör[2] (24 Mart 1955), Türk akademisyen, jeolog ve bilim insanı.[3] Günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünde görev yapmaktadır.[4]

Şengör ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Topluluğu ve Rus Bilimler Akademisi üyesidir. Ordinaryüs profesör Mehmet Fuat Köprülü'den sonra Rus Bilimler Akademisine seçilmiş ikinci Türk profesördür. Alman Jeoloji Derneği tarafından Şengör'e Gustav Steinmann Madalyası verilmiştir. Fransa, Birleşik Krallık, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunan Şengör, jeolojide bilhassa yapısal yer bilim ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile ün yaptı. 1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru unvanına sahip oldu. 1990 yılında Academia Europaea'ya kabul edilen Şengör, aynı yıl Avusturya Jeoloji Servisi muhabir üyesi, 1991 yılında ise Avusturya Jeoloji Derneği şeref üyesi oldu. Yine 1991 yılında Kültür Bakanlığı'nın Bilgi Çağı Ödülünü kazandı. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseldi.

Şengör, ileri seviyede İngilizce, Fransızca ve Almanca bildiğini ifade ederken; Felemenkçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Osmanlı Türkçesini okuyabildiğini de söylemiştir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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