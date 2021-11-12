Günümüzde vize almak eskisi kadar kolay değil. Vatandaşlar vizesiz gidip gezebileceği ülkeleri değerlendirmek için vize istemeyen ülkeleri araştırıyor. Çekya'da bu ülkelerin arasında mı? Çekya vize istiyor mu? Çek Cumhuriyeti vizesiz kabul ediyor mu?

ÇEKYA VİZE İSTİYOR MU?

Umuma mahsus pasaport hamili T.C. vatandaşlarının Çek Cumhuriyeti'ne seyahatleri vizeye tabidir. Resmi pasaport hamili vatandaşlarımız, Çek Cumhuriyeti'ne yapacakları üç aya kadar ikamet süreli turistik seyahatlerinde vize muafiyetine sahiptirler. Çek Cumhuriyeti, 4 Nisan 2008 tarihi itibarıyla, Çek Cumhuriyeti'nde bulunan uluslararası havaalanlarını transit seyahatlerde kullanacak vatandaşlarımıza transit vize uygulaması başlatmıştır. Buna göre, 4 Nisan 2008 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın Çek havaalanlarındaki transit bölgelere girişine, havaalanı transit vizesiyle izin verilmektedir. Transit vize uygulamasından;

- Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili,

- AB ülkeleri, Norveç, İzlanda, Andorra, Japonya, Kanada, Liechtenstein, Monako, San Marino, ABD ve İsviçre'de yasal kalışa izin veren belge sahibi ve

- Uçak mürettebat belgesi hamili vatandaşlarımız muaf tutulmaktadır.

ÇEK CUMHURİYETİ VİZESİZ KABUL EDİYOR MU?

4. Çek Cumhuriyeti 21 Aralık 2007 tarihi itibariyle Schengen alanına dahil olmuştur. Buna göre,

- Schengen ülkelerinde ikamet izni sahibi olan vatandaşlarımız, Çek Cumhuriyeti'ne vizesiz giriş yaparak, üç aya kadar bu ülkede kalabilmektedirler.

- Çek Cumhuriyeti temsilcilikleri, gidilecek esas ülke veya birkaç ülkeye birden gidilecekse, giriş yapılacak ilk Schengen ülkesi Çek Cumhuriyeti olduğunda Schengen vizesi ita etmektedir.

- Çek Cumhuriyeti temsilcilikleri, vatandaşlarımızdan Schengen vizesi için 60 Euro vize harcı tahsil etmektedir. Sözkonusu harç, vize başvuru ücreti niteliğinde olup, vize verilmediği takdirde iade edilmemektedir. Bununla birlikte, Türk vatandaşları uzun süreli (90 günü aşan) vize harcından muaftırlar.

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