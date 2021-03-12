- Çekya'da maskesiz bir kişi çocuğunun gözleri önünde gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

- Çekya'da maskesiz bir kişi çocuğunun gözleri önünde gözaltına alındı

12.03.2021 01:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 01:39

- Çekya'da maskesiz bir kişi çocuğunun gözleri önünde gözaltına alındı Çekya'da polis maske takmayan bir kişiyi küçük çocuğunun gözleri önünde gözaltına aldı.

- Çekya'da maskesiz bir kişi çocuğunun gözleri önünde gözaltına alındı

PRAG - Çekya'da polis maske takmayan bir kişiyi küçük çocuğunun gözleri önünde gözaltına aldı. Gözaltı işlemi sırasında zor kullanılarak yere yatırılan babasını gören 3 yaşındaki çocuk ise hıçkırıklara boğuldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere büyük tepki gelirken, iki polis açığa alındı.

Çekya'nın doğusundaki Uherste Hradiste kasabasında yerel polis, sokakta maksesiz dolaşan bir kişiyi küçük çocuğunun gözleri önünde gözaltına aldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran gözaltı işlemini şu şekilde gerçekleşti. Uherste Hradiste yerel polisine bağlı iki polis memuru, sokakta oğluyla birlikte maskesiz şekilde yürürken şahsı fark etti. Polisler, söz konusu kişinin yanına giderek yasa gereği maske takması gerektiğini söyledi. Ancak şahıs maske takmayı reddetti. Bunun üzerine polisler şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi ancak ismi açıklanmayan adam kimliğini ibraz etmeyi de reddetti. İki polis daha sonra maske takmayıp, kimliğini ibraz etmeyen şahsı gözaltına alarak yakındaki karakola götürmek istedi. Gözaltı işlemine karşı çıkan şahıs, polislere direnince iki polis şahsı zor kullanarak gözaltına aldı. Tüm bu anlar şahsın yanında bulunan 3 yaşındaki çocuğun gözleri önünde yaşandı. Polisler tarafından babası zor kullanılarak yere yatırılınca korkuya kapılan küçük çocuk hıçkırıklara boğuldu. Çaresizce anne ve babasını isteyerek çığlıklar atan çocuğun yardımına civarda bulunan fırın çalışanı kadın yetişti. Kadın, küçük çocuğu kucağına alarak teselli etmeye çalışırken tüm yaşananlar olay yerinde bulunan bir başka kişi tarafından kaydedildi.

İki polis açığa alındı

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından adamı çocuğunun gözleri önünde zor kullanarak gözaltına alan polislere tepki yağdı. Uherste Hradiste Belediye Başkanı Stanislav Blaha yaptığı açıklamada görüntülerin hoşuna gitmediğini ancak olayın detaylarını öğrenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Belediye Başkanı Blaha, söz konusu iki polisin konu açıklığa kavuşana kadar açığa alındığını duyurdu.

- Çekya'da maskesiz bir kişi çocuğunun gözleri önünde gözaltına alındı
- Çekya'da maskesiz bir kişi çocuğunun gözleri önünde gözaltına alındı
- Çekya'da maskesiz bir kişi çocuğunun gözleri önünde gözaltına alındı
- Çekya'da maskesiz bir kişi çocuğunun gözleri önünde gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EBRU ORHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Nükhet Duru Hakan Yılmaz
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Halis Özkahya Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Çekya'da maskesiz bir kişi çocuğunun gözleri önünde gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 01:40:21. #1.16#
title