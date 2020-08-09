Çekya'da bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi öldü
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Çekya'da bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi öldü

Çekya'nın Kuzey Moravya bölgesine bağlı Bohumin kentinde bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'da bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi öldü
09.08.2020 00:47 | Son Güncelleme: 09.08.2020 00:50

Çekya'nın Kuzey Moravya bölgesine bağlı Bohumin kentinde bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Moravya Eyalet Başkanı Ivo Vondrak, basına yaptığı açıklamada, Bohumin kentinde çok katlı apartmanın 11'inci katında çıkan yangının, kundaklama sonucunda meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Eyalet polisi, yangına apartmandaki komşular arasında yaşanan gerginliğin yol açmış olabileceğini kaydederek, şüpheli bir şahsın gözaltına alındığı duyurdu.

Polis, 3 çocuk ve 3 yetişkinin yangının çıktığı 11'inci katta öldüğünü, 5 kişinin ise yangından kaçmak için 12'nci kattan zemine atlamaları nedeniyle hayatlarını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan yangında iki itfaiye çalışanı yaralanırken, olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

Çek basını, 11 kişinin ölümüne neden olan yangını, ülkede son 30 yılda yaşanan en büyük yangın felaketi olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

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