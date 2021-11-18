Çekya'da 22 Kasım'dan itibaren PCR ve antijen testleri geçerli olmayacak

Çekya'da Bakanlar Kurulu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 22 Kasım'dan itibaren restoran, bar ve kafeler ile kültürel ve toplu etkinliklere sadece aşılı ve son altı ay içinde hastalığı geçirmiş kişiler girmesine, PCR ve antijen test sertifikalarının ise kabul edilmemesine karar verdi.

Çekya'da artan korona virüs vakaları sonrası toplanan Bakanlar Kurulu, salgınla mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı. Kurul, 22 Kasım'dan itibaren restoran, kafe, bar, kuaför, sinema ile tiyatro gibi kültürel faaliyetlere sadece aşı olanlar ve son altı ay içinde hastalığı geçirmiş kişilerin girmesine, PCR ve antijen test sertifikalarının ise kabul edilmemesine karar verdi.

KARARDAN MUAF OLANLARA ÜCRETSİZ PCR TESTİ HAKKI

İstisnai olarak 12-18 yaş arasındaki çocuklar ile sağlık nedenleriyle aşı olamayanların 72 saatten eski olmayan bir PCR test sertifikası ile söz konusu yerlere ve etkinliklere giriş yapabilecekleri aktarıldı. İstisna kapsamında olanlara ise ayda ücretsiz 5 PCR testi hakkı verileceği, tam aşılı olan fakat tam aşının yeterli olmadığı ülkelere seyahat eden kişilere ise sağlık sigortası tarafından ayda 2 PCR testi için geri ödeme yapılacağı belirtildi.

"DURUM GERÇEKTEN CİDDİ"

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Başbakan Andrej Babis, "Durum gerçekten ciddi. Tekrarlıyoruz, herkes aşı olmalı. Aldığımız yeni önlemler salgının artışını engellemek için alınan kararlar fakat bu işi sadece aşı ile bitirebiliriz. Bu nedenle kapalı alanlara girişte testleri artık tanımıyoruz. Evet, Bavyera modelinden ilham aldık fakat bu tam olarak Bavyera modeli değil. Şirketlerde ve okullarda toplu testlere geri dönüyoruz" dedi.

ŞİRKETLERE MADDİ DESTEK VERİLECEK

Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek ise yaptığı açıklamada, "İşe giden herkes aşı olmalı ya da hasta olduğunu kanıtlamalı. Bunu sağlayamayanlar ise haftada 1 kez sertifikalı bir sağlık kuruluşunda PCR testi yaptırdığını ibraz etmek zorunda kalacak. Şirketlerde ise toplu testlere başlanacak. Ayrıca şirketlere evden çalışma modelini öneriyoruz. Devlet olarak, şirketleri testler ve evden çalışma modeli için maddi olarak destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SON 24 SAATTE 14 BİN 119 CAN VAKA

Çekya'da dün resmi tatil olmasına rağmen son 24 saatte açıklanan 14 bin 119 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 944 bin 400'e yükseldi. Son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 31 bin 769'a ulaştı. Ülkede 663'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 440 kişi hastanelerde tedavi altında olduğu açıklandı.

(Özgür Öztürk/ İHA)

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