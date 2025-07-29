Yangın, Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi üzerinde, ormanlık alana oldukça yakın bir noktada meydana geldi. Çekmeköy yangın söndü mü, Çekmeköy yangın nerede çıktı?

ÇEKMEKÖY'DE SÜNGER FABRİKASINDA YANGIN PANİĞİ

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, sünger üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi üzerinde, ormanlık alana oldukça yakın bir noktada meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının alınması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibiyle birlikte polis ve sağlık görevlileri de sevk edildi. Müdahale hızla başlarken, fabrikanın içerisinde bulunan kimyasal maddelerin alev alması sonucu yangın kısa sürede büyüdü.

PATLAMALAR VE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yangının meydana geldiği fabrika, Taşdelen mesire alanına, at çiftliğine ve yerleşim sitelerine yakın bir bölgede bulunuyor. Fabrikanın trafo sisteminde de patlamalar yaşanırken, çevrede geniş çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yoğun bir şekilde sürüyor. Alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.