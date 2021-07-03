Son dakika haberleri! Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Çekmeköy'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde, Şile istikametine giden 4 araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza yaptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan B.T, M.T, Y.D., G.D ile M.D'ye sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Birinin çocuk yaşta olduğu öğrenilen 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri! Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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