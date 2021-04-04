ÇEKMEKÖY'DE YOL KAVGASI... DEFALARCA OTOBÜSÜ TEKMELEDİ
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ÇEKMEKÖY'DE YOL KAVGASI... DEFALARCA OTOBÜSÜ TEKMELEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEKMEKÖY'de bir otobüs şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışmaya otobüsteki bir yolcu da katılınca gergin anlar yaşandı.

ÇEKMEKÖY'de bir otobüs şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışmaya otobüsteki bir yolcu da katılınca gergin anlar yaşandı. Kavgaya karışan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen kişinin otobüsü tekmelemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre otobüs şoförüyle bir motosiklet sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada otobüste bulunan bir yolcu, iddiaya göre motosiklet sürücüsü ve olay yerine gelen zihinsel ileri sürülen olduğu bir kişiye küfür etti.

DEFALARCA OTOBÜSÜ TEKMELEDİ

Küfür iddiası üzerine ortalık tekrar gerildi. Bunun üzerine otobüs şoförü olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Motosikletin sürücüsü otobüsün peşinden koşarken, zihinsel engelli olduğu öne sürülen kişi de otobüsü defalarca tekmeledi. Yaşananlar yolcular arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Bir süre sonra otobüs olay yerinden ayrılarak güzergahına devam etti.

Görgü tanığı Ümit Tükel, şöyle konuştu 'Motorcuyla otobüs sürücüsü arasında bir tartışma vardı. Biz araya girip yatıştırmaya çalıştık. Buradaki arkadaşlar da motorcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Akli dengesi yerinde olmayan arkadaş araya girdi. Onu uzaklaştırmaya çalıştık. Şoför ile motorcunun arasındaki mevzu yavaşlattık. Bu sırada otobüsteki bir yolcu motorcuya tepki verdi. Motorcu da içerideki yolcuya kızdı. O yumruğu ona vurdu. Yani şoför ile alakası yok, yolcuya tepki verdi diye konuştu. Motosiklet sürücüsünün babası Ahmet Günay, Oğlum motorla orada dönüyordu. Otobüs şoförü önüne kırınca yolda tartışma yaşanıyor. Otobüs içindeki bir yolcu da küfür edince oğlumla bir gerginlik yaşandı. Ufak bir yol tartışması. Mahallemizde zihinsel engelli biri tartışmaya karışıyor, ona da küfür edilince o da otobüsün tekmelemiş. Sonra otobüs durmayarak yoluna devam etti 'diye konuştu.

ÇEKMEKÖY'DE YOL KAVGASI... DEFALARCA OTOBÜSÜ TEKMELEDİ
ÇEKMEKÖY'DE YOL KAVGASI... DEFALARCA OTOBÜSÜ TEKMELEDİ
ÇEKMEKÖY'DE YOL KAVGASI... DEFALARCA OTOBÜSÜ TEKMELEDİ
ÇEKMEKÖY'DE YOL KAVGASI... DEFALARCA OTOBÜSÜ TEKMELEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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