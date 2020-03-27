Çekmeköy'de korona virüse karşı 3D yazıcı ile siperli maske üretiliyor Çekmeköy'de korona virüse karşı 3D yazıcı ile siperli maske üretiliyor Üretilen maskeler hastanede çalışan sağlık personellerine dağıtılıyor Çekmeköy'de korona virüs ile mücadele kapsamında üç boyutlu yazıcılarla siperli yüz maskesi üretimi yapılıyor.

Çekmeköy'de korona virüse karşı 3D yazıcı ile siperli maske üretiliyor

Üretilen maskeler hastanede çalışan sağlık personellerine dağıtılıyor

İSTANBUL - Çekmeköy'de korona virüs ile mücadele kapsamında üç boyutlu yazıcılarla siperli yüz maskesi üretimi yapılıyor. 3D yazıcılar ile üretilen maskeler Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çekmeköy Devlet Hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarına veriliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için Türkiye tek yürek oldu. Bazı vatandaşlar alkışlarıyla ve dualarıyla sağlıkçılara güç verirken, bazıları da ürettikleri koruyucu ekipmanlarla sağlık personelini destekliyor.

Çekmeköy Belediyesi de BİLYA Atölyesi ortaklığı ile 3 boyutlu yazıcılarla siperlikli yüz maskesi üretimine başladı. Maskeler, belediyenin Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi içinde bulunan atölyede üretiliyor. Merkezde 6 adet üç boyutlu yazıcı, üretim için durmaksızın çalışıyor. Atölyede, bir günde 100 adet siperlikli maske üretiliyor. Siperlikli maskeler, insan sağlığı için tehdit oluşturmayan organik flament kullanılarak üç boyutlu yazıcılarla basılıyor. Bir siperlikli maskenin hazırlanması yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor.

Çekmeköy Belediyesi BİLYA Proje Asistanı olan Volkan Aydemir 3 boyutlu yazıcılarla maske bastıklarını belirterek, "Malum Korona virüs vakasıyla okulların tatil olmasıyla birlikte eğitimlerimiz durdu 3 boyutlu yazıcılarımız depomuza kaldırmak zorunda kaldık. Eğitimlerimiz olmadığı için sonrasında bir araştırma yaptık 3 boyutlu yazıcılarla birlikte siperli maske üretimi yapılabiliyormuş. Belediyemiz olarak hemen hızlıca yazıcılarımızı kurduk, siperli maske üretimine başladık" diye konuştu.

Kaynak: İHA