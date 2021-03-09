ÇEKMEKÖY'DE HAYVANAT BAHÇESİNDE SİLAHLI KAVGA : 2 ÖLÜ
09.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:25
ÇEKMEKÖY'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA- ÇEKMEKÖY'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırganlar otomobille hızla kaçarken polisin çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı