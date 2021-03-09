ÇEKMEKÖY'DE HAYVANAT BAHÇESİNDE SİLAHLI KAVGA : 2 ÖLÜ
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ÇEKMEKÖY'DE HAYVANAT BAHÇESİNDE SİLAHLI KAVGA : 2 ÖLÜ

09.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:25

ÇEKMEKÖY'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA- ÇEKMEKÖY'de silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırganlar otomobille hızla kaçarken polisin çalışması sürüyor.

ÇEKMEKÖY'DE HAYVANAT BAHÇESİNDE SİLAHLI KAVGA : 2 ÖLÜ
ÇEKMEKÖY'DE HAYVANAT BAHÇESİNDE SİLAHLI KAVGA : 2 ÖLÜ
ÇEKMEKÖY'DE HAYVANAT BAHÇESİNDE SİLAHLI KAVGA : 2 ÖLÜ
ÇEKMEKÖY'DE HAYVANAT BAHÇESİNDE SİLAHLI KAVGA : 2 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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