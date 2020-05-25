Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
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Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti

Hindistan'da çekirge sürüleri Racastan ve Madya Pradeş eyaletlerini istila etti. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentini de çekirge sürüleri görüldü.

25.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:08

Koronavirüsle mücadele eden Hindistan, son 27 yılın en büyük çekirge istilasıyla boğuşuyor. İran ve Pakistan'dan gelen çekirge sürüleri ülkenin kuzey batısındaki Racastan ve Madya Pradeş eyaletini istila etti. Çekirge sürülerinin önümüzdeki günlerde kuzeydeki Uttar Pradeş eyaletine ilerlemesi bekleniyor.

Hindistan'ı ilk kez Aralık 2019'da istila eden çekirge sürüleri, tarım arazilerindeki mahsullere zarar verdi. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan karantina önlemlerinden oldukça etkilenen tarım sektörü çekirge istilası sonrası daha büyük ekonomik kayıplar yaşadı.

Hindistan'da eyaletin tarım birimleri çekirge istilasına Drone'lar ile kimyasal ilaçlamayla müdahale ediyor.

Çekirgeler Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti

ÇEKİRGE SÜRÜLERİ DUBAİ'Yİ DE İSTİLA ETTİ

Çekirge sürüleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini de istila etti. Kentin birçok bölgesi çekirge sürülerinin istilasına uğradı. Dubai Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, rüzgar dalgasının ardından çekirge sürülerinin kenti işgal ettiği duyuruldu. Açıklamada, "Durum kontrol altında ve tehlike yok. Belediye ekipleri gün boyunca onlarla mücadele ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Çekirgeler Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti

Dünya Manşet

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