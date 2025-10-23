Cehennem Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi?

Vizyona girdiği dönemde büyük ses getiren Cehennem Melekleri, şimdi televizyon gösterimiyle yeniden gündemde. Ekran başına geçmeye hazırlanan sinemaseverler, filmin hikayesini, karakterlerini ve güçlü oyuncu kadrosunu merak ediyor. Aksiyonun ve maceranın temposunu hiç düşürmeyen yapım, izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor.

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nin sıkça diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesi, genellikle "zalim diktatörleri devirmek" gerekçesiyle açıklanır. Ancak bu gerçekten böyle midir? Cehennem Melekleri filmi, bu soruya farklı bir açıdan yaklaşarak izleyiciyi sorgulamaya davet ediyor. Yapımda, Güney Amerika'da yönetimi elinde tutan acımasız bir diktatörü devirmek üzere gizlice ülkeye giren bir grup paralı askerin hikayesi anlatılıyor. Ancak ekip, görevi ilerledikçe durumun anlatıldığı gibi olmadığını fark eder. Kısa sürede kendilerini bir ihanet ağının ortasında bulan askerler, masum insanların hayatı tehlikeye girdiğinde çok daha büyük bir düşmanla yüzleşmek zorunda kalır. Artık sadece bir görevi tamamlamaya değil, kendi hayatlarını ve vicdanlarını kurtarmaya çalışmaktadırlar.

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Sylvester Stallone — Barney Ross: Takımın karizmatik lideri, uzun yıllardır paralı askerlik yapan deneyimli bir komutan.

• Jason Statham — Lee Christmas: Takımın ikinci komutanı, eski SAS askeri ve yakın dövüş uzmanı. Özellikle bıçak kullanmadaki ustalığıyla tanınır.

• Jet Li — Bao Thao: Vietnamlı bir paralı asker, ekibin çevik ve disiplinli savaşçısı.

• Dolph Lundgren — Gunner Jensen: İsveçli bir savaş gazisi, patlayıcılar ve ağır silahlar konusunda uzman.

• Terry Crews — Hale Caesar: Takımın silah uzmanı, Bao Thao'nun en yakın dostu.

• Charisma Carpenter — Lacy: Lee Christmas'ın nişanlısı, sivil ama hikayede duygusal bir bağ kuran karakter.

• Mickey Rourke — Tool: Ross'un eski ekibinden, silah tüccarı olarak gruba destek verir.

• Eric Roberts — Monroe: CIA'in hedefindeki dolandırıcı, ekibin asıl görevinin merkezindeki kişi.

• Randy Couture — Toll Road: Ross'un eski takım arkadaşlarından biri, fiziksel gücü ve deneyimiyle dikkat çeker.

• David Zayas — General Garza: Güney Amerika'daki diktatör, hikayenin ana hedefi.

• Giselle Itié — Sandra: General Garza'nın kızı, vicdanı ve adalet duygusuyla öne çıkar.

• Gary Daniels — The Brit: Eski bir paralı asker, şimdi Garza'nın sağ kolu.

• Nick Searcy — Ajan Will Sands: CIA bağlantılı bir ajan.

• Amin Joseph — Somali'li korsanların lideri rolünde.

• Arnold Schwarzenegger — Küçük ama unutulmaz bir rolde, Ross'un eski dostlarından biri.

• Bruce Willis — Bay Kilise: CIA ajanı olarak Ross'a görevi teklif eden gizemli karakter.

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Cehennem Melekleri (The Expendables), 2010 yılında gösterime giren, Sylvester Stallone'nin hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği bir Amerikan aksiyon filmidir. Hikaye, Güney Amerika'da bir diktatörü devirmeye çalışan paralı askerlerin tehlikeli görevini konu alır. Film, yüksek tempolu aksiyon sahneleri ve yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeker.

Serinin devam filmleri sırasıyla 17 Ağustos 2012 (Cehennem Melekleri 2) ve 15 Ağustos 2014 (Cehennem Melekleri 3) tarihlerinde vizyona girmiştir. Dördüncü filmin çekim planları ise 2016 yılında gündeme gelmiştir.